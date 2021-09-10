Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 114 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 3 bin 187'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 113 BİNİ AŞTI

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 258 bin 913'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 445 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 113 bin 380 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 418 Covid-19 hastası tedavi görüyor.

AŞILAMA SAYILARI YETERSİZ KALIYOR

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 21 milyon 753 bin 20 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 11 milyon 696 bin 569 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede toplamda 33 milyon 449 bin 589 doz aşı uygulandı. Bu raporlarla nüfusa oranla aşılanma sayılarının yetersiz kaldığı gözler önüne serildi.

246 ŞEHİR 'KIRMIZI' KATEGORİDE

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 246 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 144 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 58 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.