Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntüler şöyle: Yaralı doktor elleri ters kelepçeli bir şekilde yüzüstü yerde yatıyor. İsrail askerleri ise doktorun sırtına çıkarak ölümesini bekliyor. Doktor bir süre sonra can veriyor.
Olayla ilgili açıklama yapan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esirler Heyeti, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik "Nazi suçları" işlediğini söyledi. Heyet, uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruması için devreye girme çağrısında bulundu.
Filistinli El-Deek gazetemize anlattı: İsrail insanlık dışı işkence yapıyor İsrail’in alıkoyduğu ve doğumuna günler kala serbest bırakılan Anhar el-Deek “Siyonist işgalcilerin hapishanelerinde 5 bin Filistinli var. Bunların 800’ü acil müdahale bekleyen hastalar” dedi.
İşgalci İsrail saldırmaya devam ediyor! İşgalci İsrail'in askerleri, Gazze sınırında gösteri yapan 14 Filistinli vatandaşı yaraladı.
Filistinli doktorun ölmesini sırtına basarak beklediler!
Eli kanlı İsrail askerleri Filistin'deki zulmüne bir yenisi daha ekledi. İsrailliler Ortopedist Uz. Dr. Hazim Aljawlani'yi acımasızca öldürdü.
Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntüler şöyle: Yaralı doktor elleri ters kelepçeli bir şekilde yüzüstü yerde yatıyor. İsrail askerleri ise doktorun sırtına çıkarak ölümesini bekliyor. Doktor bir süre sonra can veriyor.
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