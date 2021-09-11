Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Japonya İmparatoru Akihito'nun en büyük torunu Mako, 2017 yılında önemli bir karara imza attı. 2012 yılında Tokyo'daki International Christian Üniversitesinde Komuro Kei ile tanışan Prenses Mako, Eylül 2017'de resmen evlenmek istediklerini duyurmuştu.

Bir hukuk bürosunda çalışan Komuro Kei ile evlilik hayalleri kuran Prenses Mako'nun önündeki en büyük engel ise kraliyet gelenekleri oldu.

Japonya'da geçerli kanunlar gereği, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor. Buna rağmen Prenses Mako, evlilik kararından geri adım atmadı. Prenses, kendisine sunulan 'ya aşk ya da taht' seçeneklerinden aşkı seçerek tahtı ve unvanı elinin tersiyle etti.

EKİM AYINDA EVLENECEKLER

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ekim ayında evlenecek olan Mako, evlendikten sonra yaşadığı İmparatorluk Konutu'ndan ayrılacak. Çift, yeni hayatlarını ABD'de sürdürecek.

Japon imparatorluk ailesi üyelerinin pasaportları bulunmuyor. Bu nedenle Mako sivil bir vatandaş statüsüyle, Komuro ile birlikte önce aile sicil kaydı başvurusu yapacak.

Daha sonra Prenses Mako pasaport başvurusunda bulunacak.

AİLE İÇİ MADDİ ANLAŞMAZLIK

2017’de niyetlerini ilan eden Mako ile Komuro’nun Kasım 2018’deki planlanan evliliği, o yıl şubat ayında 2020’ye ertelenmişti.

Erteleme sebebi, Komuro’nun annesinin, eski nişanlısıyla yaşadığı aile içi maddi anlaşmazlığın ortaya çıkması olarak basına yansımıştı.

Japon Prenses Mako'nun evliliğine onay Japonya’da İmparator Naruhito’nun erkek kardeşi Veliaht Prens Fumihito, kızı Prenses Mako’nun (29), üniversiteden erkek arkadaşı Komuro Kei (29) ile evlenmesine izin verdi.