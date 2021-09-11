Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Avrupa'nın 1 numaralı şehri seçildi.

BAKAN ERSOY DUYURDU

Güzel haberi dün akşam saatlerinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Ersoy'un paylaşımı:

"İstanbul Avrupa'nın 1 numaralı şehri seçildi! Travel and Leisure'ın bu yılki "Dünyanın En İyileri Ödülleri"nde binlerce kişi İstanbul'u favori şehir olarak seçti."

"BU GURUR HEPİMİZİN"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Travel and Leisure dergisinin bu yılki "Dünyanın En İyileri Ödülleri"nde İstanbul'un Avrupa'nın 1 numaralı şehri seçildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Avrupa'daki şehirler arasında İstanbul zirvede. İstanbul, Avrupa'nın 1 numaralı şehri. Travel and Leisure'nin bu yılki 'Dünyanın En İyileri Ödülleri'nde binlerce kişi İstanbul'u favori şehir olarak seçti. Bu gurur hepimizin." açıklamasını yaptı.

91.32 PUANLA ZİRVEDE

Dergi tarafından yapılan ankete katılanların son üç yıllık tecrübelerine göre 11 Ocak - 11 Mayıs tarihleri arasında yapılan oylamayla İstanbul, 91.32 puanla birinci oldu.

İstanbul'un bitmeyen cazibesiyle her zaman tarihin buluşma noktası olduğu, Topkapı Sarayı ve Ayasofya gibi tarihi mekanların olduğu ifade edilen değerlendirme yazısında Nişantaşı ve Galataport gibi modern çekiciliğin olduğu yerlere değinilerek İstanbul Havalimanı'ndan da övgüyle bahsedildi.