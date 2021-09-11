Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadınlar, Taliban'a destek etkinliği düzenledi.
3 DİLDE KONUŞMALAR YAPARAK DESTEK VERDİLER
Kabil'in Afşar Bölgesindeki Kabil Eğitim Üniversitesi'nin konferans salonunda gerçekleşen Taliban'a destek programında kadın öğrenci temsilcileri, Farsça, Arapça ve İngilizce konuşma yaptı.
Temsilciler, konuşmalarda, İslami kurallar çerçevesinde kadınların eğitim ve çalışma haklarının savunulacağını söyledi.
Program sürecinde onlarca kadın, Taliban ve Afganistan lehine sloganlar attı.
"TALİBAN DÜZENİNİ DESTEKLİYORUZ"
Kadınlar, program sonrası geniş güvenlik önlemleri eşliğinde üniversite önündeki ana caddede yürüyüş gerçekleştirdi.
Ellerinde pankartlar taşıyan kadın göstericiler, "Afganistan’dan ayrılan kadınlar bizi temsil etmiyor" ve "Taliban düzenini destekliyoruz." sloganları attı.
Öte yandan dün Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'a, ülke genelinde barışçıl protestolara katılanlara ve gazetecilere karşı "güç kullanımını ve keyfi gözaltına almaları" derhal durdurması çağrısında bulunmuştu.