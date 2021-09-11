Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyamızın ciğerleri bu defa da İspanya Malaga'da yanıyor. Yangınlarla zorlu bir mücadeleye girişen İspanyollar, bir itfaiye erinin hayatını kaybetmesiyle derin üzüntü yaşadı. Gelişen olaylara ilişkin Türkiye, bir baş sağlığı ve destek mesajı yayımladı.

"İSPANYA İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İspanya’nın Malaga şehri kırsalında devam eden yangınların üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen yangınlarla mücadelede verdiği desteği şükranla hatırladığımız İspanya ile dayanışma içerisindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden itfaiye görevlisinin acılı ailesine başsağlığı dilenen açıklamada, yangınların en kısa sürede söndürülmesi temennisinde bulunuldu.

İspanya, Ağustos ayında Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına 27 kişilik ekip ve 2 yangın söndürme uçağıyla destek vermişti.

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