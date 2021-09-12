Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Grandi’nin Türkiye’ye 3 günlük ziyaret gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Açıklamada “BM Mülteciler Yüksek Komiseri, Türkiye Cumhuriyeti’ni, ihtiyacı olan herkese koruma sağlama konusundaki kararlılığından ötürü övdü” denildi.

Türkiye’nin 3,7 milyon Suriyeliye, çoğunluğu Afgan olmak üzere 330 bin de diğer milletlerden mülteciye ev sahipliği yaptığı aktarılan açıklamada, Grandi’nin, mülteci ve sığınmacıların özellikle eğitim, sağlık ve geçim kaynaklarına erişimi de dâhil kamu hizmetlerine dâhil edilmeleri konusundaki kararlılığından ötürü Türkiye’yi övdüğü vurgulandı. Grandi ise Türk hükümeti ve halkının, potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için mültecilere önemli fırsatlar sunduğunun altını çizerek “Türkiye, yalnızca milyonlarca mülteciyi korumaya devam etmesiyle değil, aynı zamanda onlara nasıl ev sahipliği yapılacağını göstermesiyle da dünyaya örnek oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’deki mültecilere yasal çalışma fırsatları ve yeni tip koronavirüs test ve aşılama da dâhil ulusal sağlık hizmetlerine de erişim sağladığını hatırlatan Grandi “Bağışçılar da (Donör ülkeler) adım atmalı ve sadece mültecilere değil, onlara cömertçe ev sahipliği yapan Türk halkına da yardım etmelidir” çağrısı yaptı.

'Türkiye'nin tek bir mülteci alacak durumu yoktur' AK Parti MYK'sı sonrası açıklama yapan Sözcü Çelik, olması muhtemel yeni Afgan göçüne dikkat çekerek, Türkiye'nin bir mülteci daha alacak durumunun olmadığını ve tüm ülkelerinin bu konuda elini taşının altına koyması gerektiğini vurguladı.