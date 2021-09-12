Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada gece yarısından itibaren ayrılıkçıların 3 kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi. Ayrılıkçıların Donbas'ın New York, Nevelskoye ve Verhnetoretskoye bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Dün de ayrılıkçıların saldırılarında 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetmiş, 10 asker yaralanmıştı.
DONBAS KRİZİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Beyaz Saray, Donbass tehdidini yineledi: Rusya, saldırganlığının bedelini ödeyecek Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilimle ilgili konuştu. Psaki, Rusya'nın saldırganlığının bir "sonucu ve bedeli" olacağı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine "Bu durumun görünen ya da görünmeyen birçok sonucu olacaktır" dedi.
Donbass'ta gerilim yükseliyor: Rus yanlıları saldırdı, bir Ukrayna askeri öldürdü Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Donbas'ta bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti
Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş bir Ukrayna askerinin ölümüne sebep oldu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada gece yarısından itibaren ayrılıkçıların 3 kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi. Ayrılıkçıların Donbas'ın New York, Nevelskoye ve Verhnetoretskoye bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Dün de ayrılıkçıların saldırılarında 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetmiş, 10 asker yaralanmıştı.
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