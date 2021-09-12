Fransa’nın Isere Valiliği tarafından Villars de Lans bölgesine kurtarma operasyonuna giden mürettebat dahil 5 kişiyi taşıyan sivil güvenlik helikopterinin düştüğü açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada 1 kişinin öldüğü kazanın nedeninin henüz belirlenemediği bilgisi verildi.
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Diğer yandan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kazada hayatını kaybeden sivil güvenlik teknisyeninin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Yerel Dauphine Libere gazetesi ise helikopterdeki diğer 4 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
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