Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail'in yerleşimci vatandaşlarından biri, Filistinli bir genci aracıyla ezip yaralanmasına sebep oldu. Olay yeri bir anda İsrailli polislerce çevrelendi. Filistinli gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Filistinli genç, İsrailli adamın aracının altında ezildi

GENCİN SAĞLIK DURUMU BELİRSİZ

Kudüs'te İsrailli bir yerleşimcinin aracıyla Filistinli bir genci ezerek yaraladığı bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Kudüs'ün doğusundaki Al-Tur kasabasında söz konusu yerleşimci aracıyla Filistinli gence çarptı. Filistinli gencin hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, sağlık durumu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Gilboa şoku yaşayan İsrail, zulmü artırdı 6 Filistinlinin Gilboa Hapishanesinden firar etmesinin ardından İsrail makamları, Filistinli ailelerin tutuklu yakınlarının ziyaret randevularını iptal etti

Filistinli El-Deek gazetemize anlattı: İsrail insanlık dışı işkence yapıyor İsrail’in alıkoyduğu ve doğumuna günler kala serbest bırakılan Anhar el-Deek “Siyonist işgalcilerin hapishanelerinde 5 bin Filistinli var. Bunların 800’ü acil müdahale bekleyen hastalar” dedi.