Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezayir'de yolcu otobüsü ve tırın çarpışması üzerine can pazarı yaşandı. 18 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 6 kişi de yaralandı.Yetkililer, yaralıların durumunun ciddi olduğunu ve ölü sayısının artması ihtimalinden endişe duyduklarını ifade etti.

Cezayir'de feci kaza! Çok sayıda ölü var

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Cezayir'in batısındaki Naama eyaletinde bulunan Al-Mashriah semti yakınlarında bir tır ve yolcu otobüsünün çarpıştığı bildirildi. Kazada 18 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Sivil Koruma Genel Müdürlüğü yetkilisi Nassim Barnawi, sivil koruma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığını ve hayatını kaybedenlerin de Al-Mashriah Hastanesi’nin morguna taşındığını ifade etti. Barnawi, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.