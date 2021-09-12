Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'da, koronavirüs salgınından en çok yara alan ülkelerden biri olan İtalya'da, koronavirüsün bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Öyle ki; pandeminin başından bu yana ölü sayısı 130 bine dayandı.

TOPLAM VAKA SAYISI MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 267 bin 358 testte 4 bin 664 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 606 bin 413'e ulaştı.

Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 127 bin 334 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 artarak 129 bin 919'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 4 bin 922 artışla 4 milyon 349 bin 160'a ulaştı.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 80 milyon 843 bin 310 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 39 milyon 879 bin 255 oldu.

İtalya'da 3. doz aşıya yeşil ışık İtalya Sağlık Bakanı Speranza, 3. doz koronavirüs aşısı için onay verildiğini ve uygulamanın bu ay içinde başlayacağını duyurdu.

İtalya'da 7 binden fazla kişiye Kovid-19 tanısı konuldu İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti.