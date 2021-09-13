WFP Güney Sudan Direktörü Matthew Hollingworth, ekimden itibaren yardımların kesilmesi durumunda Wau, Juba ve Bor bölgelerinde gıda sorunu yaşanabileceğini açıkladı.
100 binden fazla kişinin gıda sorunu ile karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapan Hollingworth, gerekli yardımın sağlanması için 154 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
BM'ye göre Güney Sudan'daki gıda sorunu son yıllarda artış gösterirken nüfusun yüzde 60'ından fazlası bu durumdan etkileniyor.
Güney Sudan, binlerce Covid aşısını iade edecek Güney Sudan, 18 Haziran'da tarihi geçecek olan binlerce Covid aşısını iade edecek...
Etiyopya'ya sığınan 16 bin Güney Sudanlı aylardır sınırda bekletiliyor Güney Sudan'da sel ve şiddet olaylarının ardından evlerini terk ederek Etiyopya'ya sığınan 16 bin kişinin, aylardır sınırda bekletildiği bildirildi.