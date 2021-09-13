Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florida eyaleti Lee Bölgesi şerifi Carmine Marceno, Harns Marsh Ortaokulunda okuyan Philip Byrd (13) ve Conner Pruett'in (14) "toplu katliam planı" yapmakla suçlandığını açıkladı. Marceno, öğrencilerin 22 yıl önce Columbine Lisesi'ndeki silahlı saldırıyla yakından ilgilendiklerini söyledi. Şerif, çocukların ayrıca boru bombalarının nasıl yapıldığını ve karaborsadan nasıl ateşli silah satın alınacağını öğrenmeye çalıştıklarını belirtti.

ABD'de okul saldırısında 6 yaşında çocuk öldü ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

TOPLU KATLİAM PLANI YAPMAKLA YARGILANACAKLAR

Daha sonra yapılan aramalarda Byrd ve Pruett’in evinde çeşitli silah ile bıçaklar bulunduğunu kaydeden Carmine Marceno “Ekibimin derhal harekete geçerek kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünden ve çok şiddetli bir eylemi engellediğinden eminim" şeklinde konuştu. İki öğrencinin "toplu katliam planı yapmak" suçlamasıyla yargılanacağı kaydedildi.

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EN ÖLÜMCÜL OKUL SALDIRISI

Amerikan kamuoyunu sarsan silahlı okul saldırılardan birisi olan Columbine Lisesi olayı şöyle gerçekleşmişti: Eric Harris (18) ve Dylan Klebold (17), 20 Nisan 1999'da liseye otomatik silahlarla saldırmış, 12 öğrenci ve 1 öğretmeni öldürerek okulun kütüphanesinde intihar etmişlerdi. O tarihe kadar "ABD'de gerçekleşen en ölümcül okul saldırısı" olarak kayıtlara geçen Columbine Lisesi saldırısı, daha sonra gerçekleşen okul saldırılarına ilham olduğu gerekçesiyle her benzeri saldırıda gündeme gelmeye devam ediyor.