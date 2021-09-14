Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de, dört başsağlık görevlisi, halk sağlığı ve aşılamanın okullarda Covid-19'un yayılımını azaltmaya yardımcı olacağı gerekçesiyle 12 ila 15 yaşındaki çocuklara tek doz aşının teklif edilmesini önerdi.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı Sözcüsü, hükümetin söz konusu tavsiyeye ilişkin kararını yakında açıklayacağını belirtti.

Hükümetin, başsağlık görevlileri tarafından alınan tavsiyeye uyması bekleniyor.

"TEK DOZ PFİZER-BİONTECH AŞISI SUNULACAK"

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty, okullardaki bulaşma ve eğitime ne gibi etkileri olacağını düşündükten sonra söz konusu aşı kararına vardıklarını söyledi.

İngiltere Kamu Sağlığı Direktör Yardımcısı Jonathan Van-Tam da 12 ila 15 yaşındakilere tek doz Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının teklif edileceğini ve kullanıma sunmanın "mümkün olan en kısa sürede" başlaması gerektiğini belirtti.

3 MİLYON ÇOCUK AŞI İÇİN UYGUN

Söz konusu tavsiye kararı, okullar aracılığıyla verilmesi beklenen aşı için yaklaşık 3 milyon çocuğun uygun olabileceği anlamına geliyor.

Kısa süre önce yeni eğitim ve öğretim döneminin başladığı ülkede, Covid-19 vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, 8 Eylül'de 12-15 yaşındakilere aşı yapılması kararına ilişkin açıklamasında, aşı öncesi çocuklar için ebeveynlerinin onayının alınacağını ancak çocuğun ailesine rağmen aşı olabileceğini ifade etmişti.

İngiltere'de dün 29 bin 173 yeni Covid-19 vaka sayısı ile virüs nedeniyle 56 ölüm bildirilmişti.