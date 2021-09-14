Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1500'lü yıllardan bu yana, Danimarka Krallığı'na bağlı Faroe Adası'nda kutlanan ve binlerce balina ve yunusun katledilmesine yol açan Grindadrap Festivali'nde yine binlerce cana kıyıldı. 1428 yunus ve balinanın öldürüldüğü festival, vicdanları yaraladı.

GELENEĞİN BAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK RAKAM

Faroe Adaları’nda, her yıl düzenlenen “Grindadrap” festivalinde bu yıl 1428 balina ve yunus öldürüldü. Yerel basında çıkan haberlerde, 1500’lü yıllara dayanan “Grindadrap” adlı yunus ve balina avlama geleneğinde, bu yıl, yerel halk tarafından 1428 canlının katledildiği bildirildi. Faroe Adaları'nda bu yıl öldürülen 1428 balina ve yunusun, geleneğin başladığı zamandan bu yana en yüksek rakam olduğu tahmin ediliyor.

DÜNYA ÇAPINDA KINANDI

1584 yılından beri süregelen gelenekte, en fazla balina ve yunusun 430 ile 2013 yılında katledildiği kayıtlara geçmişti. Gelenek, dünya çapında çevreciler tarafından kınanmaya devam ediyor. Avlanılan deniz canlılarının çoğunluğunun, şişeburunlu yunus ve beyaz başlı yunus olduğu belirtiliyor.

FAROE ADALARI

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Norveç, İskoçya ile İzlanda arasında yer alan bin 339 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve Danimarka'ya bağlı Faeroe Adaları'nda yaklaşık 50 bin kişi yaşıyor. Başkenti Torshavn olan Faroe Adaları'nda hayvancılığın yanı sıra en önemli geçim kaynağı olarak balıkçılık yapılıyor.

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