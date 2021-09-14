Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'dan sosyal medya devlerine dudak uçuklatan ceza geldi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter, Facebook ve Telegram aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere söz konusu internet ağları üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle mevzuata uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, şirketlere toplam 35 milyon ruble para cezası verdi.

Böylelikle daha önce de benzer cezalar alan şirketlerden Twitter'a Rusya'da verilen ceza miktarı 45 milyon rubleye, Telegram'a 35 milyon rubleye, Facebook'a ise 80 milyon rubleye ulaştı.

Twitter 'mavi tik' başvurularını yeniden alıyor (Mavi tik nasıl alınır) Bir süre önce yoğunluk nedeniyle mavi tik başvuru sürecini durduran Twitter, doğrulama formunu yeniden erişime açtı. 'Mavi tik nasıl alınır' diye merak eden kullanıcılar, belirli şartları sağladıkları takdirde başvuruda bulunabiliyorlar.

Telegram'dan yeni adım: Mesajlar otomatik olarak silinebilecek Son birkaç ayda WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararı ile birlikte kullanıcı sayısında büyük artış sağlayan Telegram, bir dizi yeni özellik ile kullanıcılarına kolaylık sağlamaya hazırlanıyor.

Facebook'ta yalan haber kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor ABD’de 2020 seçimleri sırasında Facebook’ta kullanıcı davranışlarını inceleyen bir araştırma, dezenformasyon yaptığı bilinen kaynakların, güvenilir haber kaynaklarına oranla 6 kat fazla beğeni, paylaşım ve etkileşim aldığını ortaya koydu.