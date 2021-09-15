Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Christian Wulff, Türkiye ile Almanya arasında 1961'de imzalanan İş Gücü Anlaşması’nın yıl dönümü vesilesiyle, iş insanları Bahattin Kaya ve Ali Koban'ın düzenlediği etkinlikte konuştu. 1961 ve sonrasında Almanya gelen Türklere teşekkür eden Wulff, "Onlar geldiklerinde adeta soğuk suya atıldı. Çünkü onlar için hiçbir dil veya entegrasyon kursu yapılmadı" dedi.

Wulff, Almanya'yı kendileri için ikinci vatan yapan bu insanlara saygı duyduğunu ifade ederek, "Bu insanlar ülkemiz için bir şanstı. Onlar sadece ekonomik gelişmeye değil toplumsal ve kültürel çeşitliğimize de katkı sağaldı. Onlar bizim tarihimizin bir parçasıdır" diye konuştu.

Almanya'ya gelen Türklerin birçok alanda başarılar elde ettiğini belirten Wulff, Türklerin insanların hikayelerinin anlatılarak yayılmasını istedi.

Wulff, 26 Eylül’de Almanya'da düzenlenecek genel seçimler için yapılan kampanyalarda partilerin göçmen kökenlilerle ilgili gerçeklere çok az değindiğini söyleyerek, "Almanya’da seçmenlerin yüzde 12,5'i göçmen kökenli. Eskiden seçim kampanyalarına katılan biri olarak benim için yüzde 12,5'in görmezden gelinmesi anlaşılmaz" değerlendirmesinde bulundu.



Çılgın gurbetçi Almanya’dan yürüyerek geldi Almanya’nın Manheim şehrinden yürüyerek yola çıkan 20 yaşındaki Celil Yıldız, 64 günde Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine ulaştı. Ailesinin “Manyak mısın” diyerek ilk başta karşı çıktığı gurbetçi genç, “Ben yürümeyi, yavaş gezmeyi seviyorum. Hedefim İstanbul Boğazı’nı yürüyerek geçmek” dedi.



Steinmeier: Türksüz bir Almanya düşünülemez Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İş Göçü Anlaşması'nın 60. yıl dönümünde Almanya'ya gelen birinci nesil Türklerin yanı sıra ülkedeki ikinci ve üçüncü nesil göçmenleri Bellevue Sarayı'nda ağırladı.

