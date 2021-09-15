Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta'daki bir hayvanat bahçesinde koronavirüse yakalanan goril sayısında artış yaşandı. İlk vakanın cuma günü tespit edildiği ve pazar günü 13 gorilde koronavirüs görüldüğü açıklanmıştı. Son haberlere göre, pozitif sayısı 13'ten 18'e yükseldi.

Hayvanat bahçesinde toplam 20 goril bulunuyor.

GORİLDEN İNSANA BULAŞIR MI?

Öksürük, burun akıntısı ve iştahsızlık görülen gorillerin tedavisinde monoklonal antikor yönteminin uygulandığı belirtildi. Yetkililer, virüsün gorillerden insanlara bulaşabileceğine ilişkin bir kanıt bulunmadığını ve ziyaretçilerin gorilleri oldukça uzak bir mesafeden gördüğünü açıkladı.

Ocak ayında California eyaletindeki San Diego Hayvanat Bahçesi'nde 8 gorilin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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