Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Politico’nun haberine göre, Pfizer şirketi finans direktörü Frank D’Amelio, koronavirüs aşısının kullanım yaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

6 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN KULLANIMI İÇİN BAŞVURACAKLAR

D'Amelio, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara Covid-19 aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay almak için başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı.

D’Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı.

İLK TAM LİSANSLI COVİD AŞISI

FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD’de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı Covid-19 aşısı olmuştu.

Pfizer/Biontech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.