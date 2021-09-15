Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört amatör astronotun üç gün sürecek uzay yolculuğu bugün başlıyor.

UZAY TURİZMİ AÇISINDA ÖNEMLİ

Bu uzay yolculuğu, milyarder iş insanları Richard Branson ve Jeff Bezos'un benzer yolculuklarının ardından uzay turizmini geliştirme yolunda atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Uçuş, ekipte yer alan ABD'li milyarder iş insanı Jared Isaacman tarafından finanse ediyor.

İLHAM VEREN DÖRTLÜ

Ekipteki diğer kişiler ise bir sağlık çalışanı, bir bilim eğitimcisi ve bir veri analisti bulunuyor. Diğer insanlara da macera yaşamaları için ilham vermeyi amaçlayan dörtlüye, bu nedenle Inspiration4 (ilham veren dörtlü) deniyor.

PERŞEMBE GÜNÜ HAVALANACAK

Roketin ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 20:02'de (TSİ Perşembe 03.02) havalanması bekleniyor. Yeryüzünden 575 kilometre yükseğe çıkması hedeflenen kapsül, böylece Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 150 kilometre daha yukarda bir yörüngeye sahip olacak.

ATLAS OKYANUSU’NA İNİŞ YAPACAK

Dörtlünün üç günlük yolculuk boyunca deneyler yapacağı ve büyük bir cam kubbeden dünyayı izleyeceği belirtiliyor. Kubbe, normalde Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandığı uç kısmına yerleştirildi. Bu uçuşta Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanılmayacak olması SpaceX'e böyle bir imkan sağladı. Yolculuğun sonunda kapsül Atlas Okyanusu'na iniş yapacak.

Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, 6,5 saat sürecek uzay yürüyüşüne çıktı.

Astronot adaylarının seçimi yakında başlayacak Milli Uzay Programı'na ilişkin bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, astronot adaylarının seçimine yakın bir vakitte başlamayı planladıklarını açıkladı.

Emekli kadın astronot bu kez uzaya turist olarak gidecek NASA’dan emekli kadın astronot, içindeki yeniden uzaya gitme arzusu ile harekete geçip, SpaceX Crew Dragon uzay aracıyla yapılacak olan uzay yolculuğuna turist olarak katılacak.