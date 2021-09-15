Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran devlet televizyonu Al Alam'ın haberine göre, İran ile Afganistan arasındaki ticari uçuşların yeniden başladı.

TALİBAN YÖNETİMİNDE İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Kabil Havalimanına iniş yapan İran uçağının, Taliban'ın ülkeye hakim olmasından sonra bu ülkeye yapılan ilk ticari uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Meşhed şehrinden havalanan İran'ın Mahan Havayolları'na ait uçağın aralarında bu ülkede görevlendirilen İranlı diplomatların da olduğu 19 yolcu taşıdığı aktarıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş, 16 Ağustos'ta İran'dan Afganistan'a uçuşların askıya alındığını açıklamıştı.