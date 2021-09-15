Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısı 204 bin 501'e ulaştı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 155 bin 408 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 395 bin 894'e yükseldi.

EN YÜKSEK ÖLÜM G.A.C, TUNUS VE MISIR'DA

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 145 milyon dozdan fazla aşı ulaştı, 111 milyon kişiye de aşı yapıldı.