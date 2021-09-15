Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tamamı 18 ayar altından yapılan tuvalet, 14 Eylül 2019'un erken saatlerinde Blenheim Sarayı'ndaki bir sanat sergisi esnasında çalındı. Altın tuvalet o zamanlar 6 milyon dolar (yaklaşık 51 milyon lira) değerindeydi ve sigortacılar tarafından bulana 100 bin sterlinlik bir ödül teklif edildi.

Buna rağmen bugüne kadar olaya ilişkin yedi kişi tutuklandı, ancak hiçbiri hırsızlıktan suçlanarak gözaltına alınmadı. Polis, klozetin çoktan eritilmiş olabileceğini düşünüyor.

"ARTIK KİMSE ARAMIYOR"

Altın klozet, işlevsel bir tuvalet olmasına rağmen çalınmadan önce iki gün boyunca İtalyan kavramsal sanatçı Maurizio Cattelan'ın sergisinin bir parçası olarak sergilenmişti.

Sigorta şirketinin yöneticisi Philip Austin, klozeti bulanlar için ödülün hala geçerli olduğunu belirterek, "Henüz kimse ödül parası için öne çıkmadı. Başlangıçta çok sayıda ihbar aldık ama artık kimse aramıyor" dedi.

ÇOKTAN ERİTİLMİŞ OLABİLİR

Thames Vadisi Polis ve Suç Komiseri Matthew Barber, altın klozeti kurtarmanın zor olacağını belirterek, "O tuvaleti bir daha görebilecek miyiz? Dürüst olmak gerekirse altının çoktan eritildiğini düşünüyorum. Eğer o kadar büyük miktarda altınınız varsa, onu öyle ya da böyle elden çıkarmak istersiniz. Onu kurtarabilirsek harika olur ama eskisi gibi bulacağımıza inanmıyorum" diye konuştu. (NTV)