Yunan basınında yer alan haberlerde, projeye ilişkin Yunanistan Hava Sanayii’nde bir toplantı yapıldığı yer aldı. Toplantıya, Maliye Bakanlığı yetkilileri ve konuyla ilgili üniversitelerin temsilcilerinin katıldığı da yine haberde yer alan bilgiler arasındaydı.

Üretilmesi planlanan "VTOL" tipi İHA'nın, milli savunma sistemleri, doğal afetler, kara ve deniz sınırlarının korunması gibi alanlarda kullanılması hedefleniyor. Dikey iniş ve kalkış özellikli olacak insansız hava aracının, 20 kilograma kadar yük taşıyabilmesi amaçlanıyor.



İHA'LARDA VTOL TEKNOLOJİSİ

İnsansız hava araçlarında kullanılan VTOL terimi, dikey kalkış iniş anlamına gelen vertical take off and landing İngilizce terimlerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Yapısal olarak döner kanat ve sabit kanat olmak üzere iki temel yapıda incelenen insansız hava araçlarına, ihtiyaca binaen bir üçüncü olarak VTOL yeteneğinde sabit kanat araçlar eklenmiştir. Bu teknolojiyi geliştirmenin temel amacı, döner kanat insansız hava araçlarındaki iniş – kalkış kolaylığı ile sabit kanat insansız hava araçlarının uzun süre havada kalma özelliğinin birleştirilmesidir. Döner kanatlı insansız hava araçları herhangi bir piste ihtiyaç duymadan bulundukları yerden dikey olarak kalkış yapıp uçuşa başlayabilirler fakat uçuş süreleri ve taşıma kapasiteleri sabit kanatlı insansız hava araçlarına kıyasla kısıtlıdır. Sabit kanatlı insansız hava araçları ise iniş ve kalkış açısından oldukça kompleks yapılar olsa da uzun süre havada kalabilirler. Tüm bu artı ve eksi özellikler göz önünde bulundurulmuş ve hem kolay iniş kalkış yapabilen hem de uzun süre havada kalabilen VTOL tipi sabit kanatlı insansız hava araçları tasarlanmıştır.



