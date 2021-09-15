Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti ile Katalonya özerk yönetim hükümeti, Katalonya'nın çıkmaza giren bağımsızlık talebine çözüm bulabilmek için Barcelona'da bir araya geldi. İki hükümet arasındaki müzakerelerin ilkine merkezi hükümetten İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve bazı bakanlar katıldı. Katalonya tarafından ise koalisyonun büyük ortağı Katalonya Cumhuriyetçi Sol Partisi, Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Pere Aragones ve bakanlar yer aldı. Katalonya'dan koalisyonun küçük ortağı Katalonya İçin Birlik Partisi ise müzakerede bulunmadı.

İspanya ile Katalonya arasında diyalog girişimi başlamadan bitti İspanya Başbakan Yardımcısı Calvo, Katalonya Özerk Yönetiminin bağımsızlık için referandum talebinde ısrar etmesinden dolayı siyasi partiler arasındaki "diyalog masası" girişiminin sonlandırıldığını duyurdu.

İKİ LİDER 2 SAAT GÖRÜŞTÜ

Müzakere öncesinde Başbakan Sanchez ve Başkan Aragones, bölgedeki ayrılıkçı hareketin yol açtığı siyasi krize çözüm bulma umuduyla 2 saatlik görüşme gerçekleştirdi. Ardından liderler ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Belçika savcılığı eski Katalonya Başkanının İspanya'ya iadesini istedi Belçika mahkemesi ise eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un avukatlarının kararın 16 Aralık'a ertelenmesi talebini kabul etti.

"ON YILLIK KRİZİ BİR GÜNDE ÇÖZEMEYİZ"

Konuşmasına "Katalonya probleminin çözümüne pozisyonlarımız çok farklı, bunun altını çizmek önemli" cümlesiyle başlayan Sanchez "Çok konuşmamız, birbirimizi dinlememiz ve elimizden geldiğince pozisyonları bir araya getirmek için çaba göstermemiz gerekecek On yıl süren bir krizi bir günde çözmeyeceğiz ama bu müzakerelerin ileriye dönük en iyi yol olduğu konusunda hemfikiriz" dedi.

Katalonya'da politikacıların yargılanmasına karşı protestolar yapıldı İspanya'nın özerk Katalonya bölgesinde politikacıların cezaevinde yargılanmasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor. Polis ve göstericiler arasında yaşanan olaylarda 12'si polis 28 kişi yaralandı.

"HÜKÜM GİYEN AYRILIKÇILARA AF ÇIKSIN"

Aragones ise İspanya'nın bağımsızlık referandumuna izin vermesi ve hüküm giyen bütün ayrılıkçılara genel af tanınması yönündeki taleplerini tekrarladı. Buna karşın Sanchez İspanya'daki Katalanların ekonomik ve sosyal refahını iyileştirmenin yollarının bulunacağını ifade etti. Aragones ""Güven inşa etme zamanı. Her iki hükümet de bugün bu çatışmanın çözümünde ilerleme kaydedilmesi yönündeki iradesini gösterdi" diye konuştu.

Katalonya 7 ülkede 'elçilik' açacak İspanya hükümetinin yasal girişimlerine rağmen dış politikada adımlar atmayı sürdüren Katalonya özerk yönetim hükümeti, 7 ülkede "elçilik" açacak.

"TARİHİ BİR FIRSAT"

Öte yandan, müzakerelerde büyük ilerlemeler kaydedilmesi yönündeki beklentiler düşük olurken Aragones ve partisi Katalonya Cumhuriyetçi Sol Partisi, görüşmeleri “tarihi bir fırsat” olarak nitelendiriyor. Son 5 yıldaki anketler ve seçim sonuçları, Katalonya halkının yarısının İspanya'ya bağlı kalmak istediğini, diğer yarısının ise bütün bağları koparmak istediğini gösteriyor.

Katalonya'da zafer Miguel Oliveira'nın Dünyanın önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de 2021 takviminin yedinci yarışını Red Bull KTM Factory Racing takımı pilotu Miguel Oliveira kazandı. Bu sonuçla Red Bull KTM Factory Racing takımı 2021 sezonunda ilk birinciliğini kazanmış olduğu belirtildi. MotoGP’de gelecek yarış 20 Haziran’da Almanya’da koşulacak.