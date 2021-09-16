Irak'ta terör örgütü PKK bir kez daha Peşmerge'yi hedef aldı. Duhok kentinin Dinarte kasabasında PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 Peşmerge hayatını kaybetti, 4 Peşmerge de yaralandı. Saldırı sonrası Peşmergeye ait araç kullanılamaz hale geldi.

PKK ile Peşmerge çatışması kaçınılmaz PKK ile Peşmerge çatışması kaçınılmaz PKK’ya karşı intikam yemini eden Mesud Barzani cephesinde hazırlıklar sürüyor. Erbil milletvekili Azad Küreci iki unsur arasında çatışmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK, Duhok'ta bir peşmergeyi öldürdü Terör örgütü PKK, Duhok'ta bir peşmergeyi öldürdü Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde bir peşmergeyi öldürdüğü bildirildi.