Irak'ta terör örgütü PKK bir kez daha Peşmerge'yi hedef aldı. Duhok kentinin Dinarte kasabasında PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 Peşmerge hayatını kaybetti, 4 Peşmerge de yaralandı. Saldırı sonrası Peşmergeye ait araç kullanılamaz hale geldi.
PKK ile Peşmerge çatışması kaçınılmaz PKK’ya karşı intikam yemini eden Mesud Barzani cephesinde hazırlıklar sürüyor. Erbil milletvekili Azad Küreci iki unsur arasında çatışmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Terör örgütü PKK, Duhok'ta bir peşmergeyi öldürdü Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde bir peşmergeyi öldürdüğü bildirildi.
Irak'taki terör saldırısında 2 Peşmerge öldürüldü
16.09.2021 - 00:18 | Son Güncelleme: 16.09.2021 - 00:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın yola yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu 2 Peşmerge öldü.
Irak'ta terör örgütü PKK bir kez daha Peşmerge'yi hedef aldı. Duhok kentinin Dinarte kasabasında PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 Peşmerge hayatını kaybetti, 4 Peşmerge de yaralandı. Saldırı sonrası Peşmergeye ait araç kullanılamaz hale geldi.
Etiketler : peşmerge,ırak,öldürdü,pkk,
803395 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/803395.aspx
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