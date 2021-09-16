Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre salı gecesi ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin toplam sayısı 663 bin 913'e ulaştı. ABD Nüfus Dairesi Nisan 2020'de ABD nüfusunun 331,4 milyon olduğunu açıklamıştı.

13 KATINA ÇIKTI

Ülkede geçen hafta her gün ortalama 152 binden fazla kişide Covid-19 teşhisi konulduğunu duyuran Johns Hopkins Üniversitesi, bu rakamın salgının en düşük seyrettiği 22 Haziran'da 11 bin 303 kişide virüsün tespit edildiği rakamın 13 katına ulaştığını vurguladı. ABD’de geçen hafta Kovid-19 nedeniyle günde ortalama 1805 ölüm gerçekleşti.



ÖLENLERİ ÇOĞU AŞI YAPTIRMAYANLAR

Sağlık uzmanları, virüse karşı en iyi korumanın aşı olduğunun, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin büyük bölümünün aşı yaptırmadığının altını çiziyor. Pennsylvania eyaleti Sağlık Bakanlığı, eyalette 1 Ocak-7 Eylül arasındaki ölümlerin yüzde 97’sinin aşı yaptırmayan kişiler olduğunu açıkladı.





ABD'de 1708 kişi daha Covid-19'dan hayatını kaybetti Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD'de son 24 saatte 1708 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 663 bin 970'e yükseldi.



Covid, çocuklarda yüzde 240 arttı Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) temmuz ayından bu yana ABD'deki çocuklar arasında Covid-19 enfeksiyonlarının "katlanarak" arttığını açıkladı.