Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile mücadelede son rakamları açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 116 BİNİ GEÇTİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 21 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 2 bin 859'unun hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 378 bin 408'e yükseldiği ülkede, 453 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 116 bin 72 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 6 bin 981 Covid-19 hastası tedavi görüyor.

40 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI UYGULANDI

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 27 milyon 2 bin 320 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 13 milyon 299 bin 855 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 40 milyon 320 bin 175 doz aşı uygulandı.

168 ŞEHİR "KIRMIZI" KATEGORİDE

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 168 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 209 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 71 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Öte yandan devlet televizyonu, Çin'in Sinopharm şirketinden sipariş verilen 5 milyon doz Kovid-19 aşısının İran Kızılayı tarafından ülkeye getirildiğini duyurdu.