Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılamalarız hız kesmeden devam ederken, İran ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson’un tek dozluk Covid-19 aşısına onay verdi. İran’da İlaç ve Gıda Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şanesaz, ülkede tek kullanımlık iki korona virüs aşısına onay verildiğini belirterek, "ABD üretimi J&J ve Rusya tarafından geliştirilen Sputnik Light aşılarına Gıda ve İlaç Dairesi Hukuk Komisyonu tarafından ülkede kullanım onayı verildi" dedi.

"Sosyal medyada paylaşılan bazı bilgilerde ülkede sadece bir adet tek kullanımlık korona virüs aşısı olduğu belirtiliyor. Bu doğru değil. Tek dozluk Johnson & Johnson korona virüs aşısının kullanımına da izin verildi. Tek dozluk Sputnik Light aşılarının sadece İran'da kullanıldığı bilgisinin gerçekliği yok" diyen Şanesaz, İran'da çok sayıda korona virüs aşısı olduğunu ve bu konuda şeffaf olduklarını, kullanılan korona virüs aşılarının kayıt altına alındığını ifade etti.

HAMANEY, ABD VE İNGİLTERE MENŞELİ COVİD-19 AŞILARINI YASAKLAMIŞTI

Yurt dışından yaptırımlar nedeniyle korona virüs aşısı satın almakta zorlanan İran, Dini Lider Ayetullah Hamaney'in talimatıyla ABD ve İngiltere menşeli korona virüs aşılarının ülkeye getirilmesine yasak getirmişti. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığına İbrahim Reisi'nin seçilmesinin ardından İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, 11 Ağustos tarihinde yaptığı konuşmada, "Korona virüs aşıları hızlı bir şekilde halka sunulmalı. Bu aşılar yerli üretim veya ithal olsalar da ülkeye getirilmelidirler" ifadelerini kullanmıştı.

AŞI AÇIKLAMASI

İran Sağlık Bakanlığı’nın ülkede devam eden aşılama programına ilişkin paylaştığı son verilere göre, 83 milyonluk nüfusa sahip İran'da bugüne kadar 27 milyon 2 bin 320 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 13 milyon 299 bin 855 kişiye de ikinci dozu yapıldı. İran'da toplam 40 milyon 320 bin 175 doz aşı uygulandı. Ülkede Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca ve yerli üretim COVIRAN Bereket korona virüs aşıları uygulanıyor.

3. doz aşı ile ilgili önemli gelişme ​Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, hastane personelinin 3. doz aşısını Coronavac olarak yaptıranlarda aşıdan en az 7 gün sonra antikor düzeyinin 7,5 kat arttığını, Biontech olarak yaptıranlarda ise 106 kat arttığı tespit edildiğini açıkladı. DEÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç ise çalışmanın önemine değinerek, “Sağlık çalışanlarda ve belli bir yaş gurubunda 2 doz Sinovac aşısından sonra bir doz Mrna aşısı yapılan bir grup var. Bununla ilgili sonuçlar bilinmiyor. Bütün dünyada bilinmiyor. Türkiye’de de bu konuda başlayan çalışmalar var ama sonucu ilk açıklayan biziz" dedi.

Fransa'da aşı olmayan 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı Fransa'da bazı meslek gruplarına yönelik zorunlu aşı uygulamasının yürürlüğe girmesiyle aşı olmayan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı.