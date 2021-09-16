Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Elysee Sarayı'nda yapacağı baş başa görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel ile uluslararası gündemi ve Afganistan'daki durumu ele alacaklarını söyleyen Macron, Afganistan'da tehdit altında kalan kişilerin ülkeden ayrılmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlama ile Afganları ağırlayan komşu ülkeleri desteklemek konusunda çaba göstereceklerini belirtti.

"BU BİZİM GÜVENLİĞİMİZ İÇİNDİR"

Macron, "Taliban'ın terör örgütleriyle ilişkisi konusunda özellikle dikkatli olacağız. Bu bizim güvenliğimiz içindir." ifadesini kullandı.

Macron ayrıca, Sahel, Libya, İran, Ukrayna ve Belarus'u da görüşeceklerini aktardı.

Merkel ise Afganistan konusunda meselenin, tehdit altına olan kişiler ve mültecilerin nasıl ülkeden tahliye edilebileceği olduğunu belirtti.

Afganlara yardım eden komşu ülkelere destek sağlanmasının önemli olduğunu ifade eden Merkel, endüstriyel temeli koruyarak iklim değişikliği konusunda nasıl ilerleme kaydedilebileceği üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

Merkel, görüşmede Çin, ABD, Hint-Pasifik ile ilgili gelişmeleri de ele alacaklarını dile getirdi.

AB: Taliban'ın geçici hükümeti verilen sözleri karşılamıyor Avrupa Birliği yetkilileri, Afganistan'da Taliban'ın açıkladığı "geçici hükümet" oluşumunun, Taliban tarafından uluslararası camiaya verilen sözleri karşılamadığını bildirdi.

Taliban’la savaşıyorlardı, şimdi Taliban için savaşıyorlar İngiltere askeri kaynakları, ABD ile birlikte eğittikleri Afgan askerlerinin taraf değiştirdiklerini ve şimdi Taliban saflarında yer aldıklarını bildirdi.