Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir'deki temaslarının ardından akşam saatlerinde Mersin'e geçti. Erdoğan burada, yapımı tamamlanan BN Hotel'in açılışını geçrekleştirdi. Cumhurbaşkanı'na, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile AK Parti ve MHP milletvekilleri eşlik etti. Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş el işi sim sırma işlemeciliğiyle yapılan Sultanahmet Camii tablosu hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir’de "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında yaptığı konuşmada enflasyonla ilgili önemli mesajlar vererek, fahiş fiyatların önüne geçileceği vurgusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak, vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık. Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır, başaramayacaklar" dedi. Bu yıl ödül kazanan isimler ve kuruluşlar arasında İhlas Medya da yerini aldı. Yılın gazetecisi ödülü Ankara temsilcimiz Batuhan Yaşar'a verildi.