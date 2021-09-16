Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin Hava Kuvvetlerinin, savaş uçakları, keşif uçağı ile havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarıyla dün ADIZ'ı ihlal ettiğini açıkladı. Bakanlık, Tayvan'ın, Çin'e ait 9 uçağın izlenmesi için, uçak gönderdiği ve füze sistemi konuşlandırıldığını söyledi.

BU İLK DEĞİL

Çin, 15 Haziran'da 28 savaş uçağı, 5 Eylül'de de 19 savaş uçağıyla ADIZ'ı ihlal etmişti.

Üç ülke Çin'e karşı güvenlik anlaşmasına vardı İngiltere, ABD ve Avustralya, Hint-Pasifik bölgesindeki Çin varlığına karşı nükleer enerjili denizaltı teknik bilgisi dahil olmak üzere savunma alanında ileri teknolojilerin birbirleriyle paylaşılacağı özel bir güvenlik anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Çin’den tehdit: Avustralya Tayvan ihtilafında vurulacak ilk ülke Avustralya donanmasının 11 Mayıs-17 Mayıs arasında Doğu Çin Denizi’nde ABD, Fransa ve Japonya ile birlikte amfibi saldırılar, şehir savaşı ve uçaksavar savunması konularında askeri tatbikat düzenlemesi Çin’i kızdırdı.