Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Yunan basınında yer alan haberlere göre, dikey iniş ve kalkış özellikli olacak olan “VTOL” tipi İHA’nın, 20 kilograma kadar yük taşıyabilmesi amaçlanıyor. Yunanistan tarafından üretilmesi planlanan İHA’nın, keşif ve gözetleme, doğal afetler, kara ve deniz sınırlarının korunması gibi alanlarda kullanılması hedefleniyor. Mali kriz ülkede ciddi ekonomik hasara yol açsa da askeri harcamalarını geçen yıla göre 5 kat arttıran Yunanistan, son 11 yılın en yüksek savunma bütçesini devreye sokmuştu. Yaklaşık 5,5 milyar avroluk 2021 savunma bütçesinin, 2,5 milyar avroluk kısmının silahlanmaya harcanacağı açıklanmıştı. Bu oranın son 11 yılın en yüksek savunma bütçesi olduğu belirtiliyor. Hızla silahlanan Atina, Fransa’dan 18 adet Rafale savaş uçağı, Almanya’dan denizaltı ve zırhlı araçlar satın almıştı.

Yunanistan ayrıca, bu yıl 4 yeni fırkateyn alımı ve 4 fırkateyn modernizasyonu, 4 adet MH-60R Seahawk “Romeo” tipi helikopter alımı, 84 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu ve 15 adet C-130 ile İtalyan yapımı 8 adet C-28 askeri nakliye uçağının da modernizasyonu için planlamalar yapıyor. Rafale, F-16’lar ve Mirage 2000-5 uçakları için yedek parça edinmeyi planlayan Yunanistan, ayrıca ABD’li şirket Lockheed Martin’le F-35 alımı için görüşüyor.

Ukrayna 4 adet Bayraktar TB2 İHA alacak Ukrayna 2021-2022 için 4 adet Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı kompleksi daha satın almayı planladıklarını açıkladı.

Akıncı TİHA'ya Erdoğan imzası Akıncı TİHA'lar, tüm uçuşlarında Erdoğan'ın gençlere ithaf ettiği ve tarihe not düştüğü mesajla havalanacak.