Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban’ın kontrolü sağlamasının ardından yönetimin nasıl olacağı konusunda fikir ayrılıkları yaşayan halk, Taliban’ın yönetimin nasıl olacağına ilişkin ılımlı açıklamalarıyla eski düzenine dönmeye çalışıyor. Halk artık, günlük hayatını Taliban yönetimi altında sürdürüyor.

Afganistan’ın başkenti Kabil'in en büyük ikinci çarşısı olan Lisei Maryam’da dükkânlar tek tek açılıyor. Her gün 200 bin kişinin ziyaret ettiği alışveriş merkezi esnafı da günlük hayatı canlandırmaya çalışıyor. Alışveriş merkezinin yanı sıra cadde üzerinde bulunan dükkânlar da artık her gün kapılarını açıyor.

İran'dan kritik Afganistan kararı! Uçuşlar yeniden başladı İran, Taliban kontrolüne geçen Afganistan ile durdurduğu ticari uçuşların yeniden başladığını açıkladı.

Afganistan'a yardım eli uzatılmalı Ülkenin döviz rezervlerinin dondurulması, para girişine izin verilmemesi Afgan halkının daha da zor günler geçirmesine sebep olabilir