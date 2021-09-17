Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig heyecanı devam ediyor. 5. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Lige iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, İstanbul deplasmanında kazanmak istiyor. Kasımpaşa ise evinde saha ve taraftar avantajını kullanarak puan veya puanlar almanın peşinde.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

AVERAJLA İKİNCİ SIRADA

Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla Beşiktaş'ın arkasında averajla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor.

Karadeniz ekibinde Trondsen ve Djaniny'in sakatlıkları bulunuyor.

25. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ SONUÇLAR

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 12 maçın 4'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Kasımpaşa deplasmanında son yenilgisini 2013-2014 sezonunda 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavililer, daha sonraki 7 dış saha maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek yenilgi yaşamadı.