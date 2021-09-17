Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baltimore şehrinde Kathy Patten adlı bir kadın, golf oynarken telefonda kızı Stacey Fifer’in doğum için hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Patten, bu esnada kalp krizi geçirdi. Patten de kızının doğum yaptığı hastaneye kaldırıldı. Bu arada, Fifer da bebeğin doğum kanalına sıkışması sonucu acil sezaryene alındı.

AYNI ANDA İKİ MÜCADELE

Kalbi duran, nabzı atmayan Patten, sağlık ekiplerinin yoğun kardiyopulmoner resüsitasyonu (CPR) sonucu 45 dakika sonra tekrar hayata döndü. Koridorun diğer ucundaki odada da aynı dakikalarda 39 saat süren doğum sancısı sürecinden sonra Patten’ın torunu Alora dünyaya geldi.





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Kaşını delen genç kız kalp krizinden öldü Brezilya'da evde kendi imkanlarıyla kaşını delen genç kız, birkaç gün sonra hayatını kaybetti.