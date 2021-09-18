Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA), 08.56'da uzay istasyonundan ayrılan Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo'nun Shenzhou12 uzay aracının dönüş kapsülüyle başarılı bir şekilde İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng alanına iniş yaptığını duyurdu.

Çin'in "uzayda en çok zaman geçirme" rekorunu kıran taykonotlar, iki uzay yürüyüşüne çıkarak 10 metrelik bir mekanik kol yerleştirmişti.

Taykonotlar, istasyondan ayrılmadan önce deneysel verileri düzenlemiş, istasyonun çalışmaya devam etmesi için gereken ayarları yapmıştı.

Uzay turizmi için bir adım atıldı! Astronot olmayan 4 kişilik mürettebattan oluşan ve dünya çevresinde 3 günlük bir seyahati hedefleyen Inspiration4 uçuşu için Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Dört amatör astronotun uzay yolculuğu için geri sayım başladı Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından üretilen Falcon-9 roketinin yörüngeye taşıyacağı Dragon kapsülüne binecek olan dört amatör astronotun üç gün sürecek uzay yolculuğu bugün başlıyor.