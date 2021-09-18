Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Putin, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ortak toplantısına çevrim içi katılarak Afganistan konusunda değerlendirmelerde bulundu. Amerikalıların NATO müttefikleriyle kaçmasalar bile aceleyle ülkeyi terk ettiklerini söyleyen Putin “Hepsi arkalarında terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suçlar ve ne yazık ki aşırıcılıkla ilgili problemlerle dolu Pandora’nın kutusunu bıraktılar” dedi.

Taliban'ın ülkede yıkılan altyapının yeniden inşasını yapma imkânı olmadığını hatırlatan Putin, bu sebeple Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Afganistan hakkında temsili bir uluslararası bağış konferansı düzenleme fikrini desteklediğini belirtti. Putin “ABD ve NATO ülkelerinin, Afganistan'ın çatışma sonrası yeniden inşası ile ilgili harcamaların büyük kısmını üstlenmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu ülkeler, Afganistan’daki uzun süren varlıklarının ciddi sonuçlarından doğrudan sorumlu olan ülkeler olduğu çok açıktır” diye konuştu.

Esad 6 yıl sonra Moskova’da Putin ile bir araya geldi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 6 yıl sonra Rusya’ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Esad, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Vladimir Putin kendini karantinaya aldı Rus lider Putin, bir çalışma arkadaşında koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle kendisini karantinaya aldı.