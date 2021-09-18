Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya'da korona virüs vakalarının artmasıyla tekrardan sokağa çıkma yasağı getirildi. Alınan kararın ardından Halk bir sokağa döküldü. Başta Melbourne olmak üzere Sidney, Brisbane ve Perth kentinde düzenlenen gösterilerde karantina önlemleri protesto edildi.

YÜZLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Victoria eyaletine bağlı Melbourne'de şehir merkezinin farklı noktalarına kontrol noktaları ve barikatlar kurulurken, toplu taşıma askıya alındı. Ancak yüzlerce protestocu, ara sokaklarda toplanarak yürüyüşe geçti. Kalabalık grubu engellemek isteyen polis, biber gazıyla müdahalede bulundu.

235 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Geri çekilmeyen protestocuların polis barikatını aştığı anlar kameralara yansırken, bazı polislerin yere düştüğü görüldü. Çıkan arbedede çok sayıda polis yaralandığını açıklayan Victoria polisi, 6'sının hastaneye kaldırılması gerektiğini, 235 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

YASAKLAR ÇİĞNENDİ

Polis, gözaltına alınanlardan 193'ünün Covid-19 kısıtlamalarını ihlalden, diğerlerinin ise polise saldırı, uyuşturucu ve silah suçları da dahil olmak üzere diğer gerekçelerle gözaltına alındığını belirtti.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE KÜÇÜK ÇAPLI PROTESTOLAR GERÇEKLEŞTİ

Melbourne’deki karantina karşıtı gösterilerle eş zamanlı olarak Sidney, Brisbane ve Perth gibi büyük şehirlerde de küçük çaplı protestolar gerçekleştirildi. Sidney’deki gösterilerde 20 kişi gözaltına alınırken, Brisbane ve Perth'teki gösteriler olaysız sona erdi.

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