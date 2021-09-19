Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa, Avustralya'nın kendisiyle imzaladığı denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı. Dışişleri Bakanlığı Jean-Yves Le Drian tarafından yapılan basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Washington ve Canberra Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıkları belirtildi. Bu istisnai kararın 15 Eylül'de Avustralya ve ABD tarafından yapılan açıklamaların ciddiyetinden kaynaklandığı vurgulanan açıklamada "Avustralya'nın Fransa ile 2016'dan bu yana sürdürdüğü okyanus sınıfı denizaltı projesinin terk edilmesi ve ABD ile nükleer enerjili denizaltılara dair iş birliğini hedefleyen yeni bir ortaklık kurulduğu duyurusu, müttefik ve ortaklar arasında kabul edilemez bir tutumdur. Bunun sonuçları ittifaklarımıza, ortaklıklarımıza ve Hint-Pasifik bölgesinin Avrupa için önemine dair anlayışımızı etkileyecektir" ifadelerine yer verildi.

Ülkesi tarafından çağrılan Fransa'nın Canberra Büyükelçisi Jean-Pierre Thebault “Bu, arkadan bıçaklama ve çok büyük hata. Ortaklığın kötü şekilde ele aldılar. Çünkü bu bir sözleşme değildi. Güvene, karşılıklı anlayışa ve samimiyete dayalı olması gereken bir ortaklıktı" dedi. Avustralya ise Fransa'nın büyükelçiyi geri çağırmasını "üzücü" olarak karşıladıklarını açıkladı. Öte yandan Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere'yi AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir kölelikle ABD'ye dönmekle suçladı.

90 MİLYAR DOLARLIK PROJE

ABD Başkanı Joe Biden, 16 Eylül’de yaptığı açıklamada, İngiltere ve Avustralya ile AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu açıklamıştı. Bu kapsamda ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu. Söz konusu AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya, 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü 90 milyar dolarlık Taarruz Denizaltı Programı'nı durdurmuştu.