Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD kamuoyunda Kabil'de 10 sivilin ölümüne neden olan hava saldırısına yönelik tartışmalar gittikçe büyüyor. Bu kez ordu ve istihbarat arasında tartışma yaşandı.

ORDUYA HABER VERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

ABD medyasına konuşan kısa adı CIA olan "merkezi haber alma teşkilatı" kaynakları, bir araca füze saldırısından hemen önce, alanda ve araçta çocuklar olduğunu orduya bildirdiğini ileri sürdü.

ORDU VE İSTİHBARAT ARASINDA GERİLİM

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie daha önce, saldırıdan 36 saat önce 60 farklı yerden saldırı istihbaratı aldıklarını söylemişti. Ordu ve istihbarat kaynaklarından gelen arka arkaya açıklamalar, 2 kurum arasında saldırı konusunda gerilim yaşandığının göstergesi olarak yorumlanıyor. Mckenzie geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına geçip saldırının bir hata olduğunu söylemiş ve özür dilemişti.

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