Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin New York kentinde inşa edilen Türkevi'nin açılışı yarın gerçekleşecek. Türkevi’nin açılışına ABD’ye resmi ziyarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı bekleniyor. İnşaatı 2017 yılında başlayan 171 metre yüksekliğindeki Türkevi binası Türkiye ve ABD ortak yapımı. Birleşmiş Milletler Binası’nın tam karşısına inşa edilen Türkevi’nde (Turkish Center) Türkiye'nin New York Konsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de yer alacak.

NEW YORK’UN İKONİK BİNALARINDAN BİRİ OLMAYA ADAY

Korona virüs pandemisi sebebiyle açılışı bir yıl ertelenen binanın tasarımında Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esinlendi. Açılışı yarın gerçekleşecek olan Türkevi binası New York’un ikonik binalarından biri olmaya aday. Newyork’un ticari, kültürel ve finansal merkezi Manhattan'da bulunan 36 katlı gökdelen, 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Türkevi'nin içerisinde ofis katları, 200 kişilik oditoryum ve sergi salonları bulunuyor.

KIVRIMLI DIŞ CEPHESİ HİLALDEN ESİNLENDİ

Türkevini’nin tasarımı üstlenen Perkins Eastman şirketinden yapılan açıklamada, "New York'un siluetine çarpıcı bir ekleme olan Türkevi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD'deki misyonlarını destekliyor" dedi. Şirket, Manhattan'da birçok konsolosluğun bulunduğu caddede inşa edilen Türkevi'nin cephesinin hilalden esinlenerek kıvrımlı şekilde tasarlandığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkevi Manhattan manzarasına ilave değer katacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkevi, geleneksel Türk mimarisinden esinlenen çizgileriyle Manhattan manzarasına da ilave değer katacak ve New York’ta görülmesi gereken anıtsal mimari yapılar arasına girecektir." dedi.