Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentteki 5. Bölge'de Taliban güçlerine ait bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil öldü. Görgü tanıkları ise saldırıda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 5'ten fazla kişinin yaralandığını öne sürdü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün de aynı kentte düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da iki gün içinde iki bombalı saldırı düzenlenmiş oldu.



Taliban’la savaşıyorlardı, şimdi Taliban için savaşıyorlar İngiltere askeri kaynakları, ABD ile birlikte eğittikleri Afgan askerlerinin taraf değiştirdiklerini ve şimdi Taliban saflarında yer aldıklarını bildirdi.



Taliban Sözcüsü Mucahid'den Türkiye açıklaması Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, İhlas Haber Ajansına verdiği özel röportajda, “Türkiye dost ve kardeş bir ülkedir, çok derin ilişki ve bağımlılık içerisindeyiz” dedi. Sözcü, aynı zamanda, "Dostlarımız olan Türkiye ve Katar teknik ekibi havaalanındaki çalışmaları devam ediyor ve çok ilerlemiş durumdalar” ifadesini kullandı.