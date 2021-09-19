Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail polisinin 6 Eylül'de hapisten kaçan 6 Filistinliden son 2'sini bu sabah yakalamasının ardından Cenin'in pek çok noktasında eylemler düzenlendi. İsrail güçlerinin, göstericileri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalesi üzerine Filistinlilerle arbede yaşandı.



2 GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Yabab beldesindeki arbedede İsrail güçleri, Muhammed Cemil Salah ile Ali Ziyad Ömer Ebu Salah'ı gözaltına aldı. Atılan gaz bombalarından etkilenen bazı göstericiler boğulma tehlikesi geçirdi.



6 TUTUKLU TÜNEL KAZIP KAÇTI

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı. Hapisten kaçanlar 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince tekrar yakalanmıştı.

Filistinli genç, İsrailli adamın aracının altında ezildi İsrailli yerleşimci, Filistinli genci aracıyla ezip yaraladı.



Filistinli doktorun ölmesini sırtına basarak beklediler! Eli kanlı İsrail askerleri Filistin'deki zulmüne bir yenisi daha ekledi. İsrailliler Ortopedist Uz. Dr. Hazim Aljawlani'yi acımasızca öldürdü.