Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

BM verilerine göre, dünya genelinde 1970’te 84 milyon, 1990’da 153 milyon, 2019’da 272 milyon olan göçmen sayısı, bir yıl içinde 9 milyon daha artarak 281 milyona dayandı. Bu da dünya nüfusunun yüzde 3,6’sına tekabül ediyor. Göçmenlerden 173 milyonu Avrupa (87 milyon) ve Asya’da (86 milyon) yaşarken, bu iki kıta, dünya genelindeki göçmenlerin yüzde 61’ine ev sahipliği yapıyor. Hindistan, 17,5 milyon ile en çok göç veren ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 11,8 milyon ile Meksika, 10,7 milyon ile Çin ve 10,5 milyon ile Rusya takip ediyor. 2011’den bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye ise 8,4 milyon ile en çok göç veren 5’inci ülke konumunda bulunuyor. Bu ülkeleri sırasıyla Bangladeş, Pakistan, Ukrayna, Filipinler ve Afganistan izliyor.

EN ÇOK ALMANYA’YA

En çok göç alan ilk 10 ülke arasında ise Türkiye 7’nci sırada yer alıyor. İlk 10’da sırasıyla ABD, Almanya, Suudi Arabistan, Rusya, İngiltere, Fransa, Birleşik Arap Emîrlikleri, Türkiye, Hindistan ve Ukrayna bulunuyor. En çok göç veren ülkeler arasında ise Türkiye, 16’ıncı sırada. Son 50 yılda Türkiye’den en çok Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve ABD’ye göç yaşandı.

'Türkiye'nin tek bir mülteci alacak durumu yoktur' AK Parti MYK'sı sonrası açıklama yapan Sözcü Çelik, olması muhtemel yeni Afgan göçüne dikkat çekerek, Türkiye'nin bir mülteci daha alacak durumunun olmadığını ve tüm ülkelerinin bu konuda elini taşının altına koyması gerektiğini vurguladı.

İran’dan Afganistan kararı: Afgan mülteciler ülkeye alınmayacak İran, güvenlik ve koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Afgan mültecilerin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.