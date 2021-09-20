Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kyodo ajansının Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Covid-19 Danışma Heyeti, salgının varyantlarıyla mücadelede 3. doz aşının vurulması planını ele aldı.

Heyet, ikinci dozdan altı ay sonra Covid-19'a karşı üretilen antikorun düştüğü ve Japonya'da etkisini gösteren Delta dahil çeşitli varyantlara karşı aşının etkisini kaybettiğini iddialarını görüştü.

HERKES İSTEDİĞİ MARKA AŞIYI OLABİLECEK

Aşı üretici firmaların 3. dozun gerekliliğine yönelik çağrılarını dikkate alan heyetin, istekli kişiler bu dozun vurulması için planlamayı uygulamaya alma kararı verdi.

Buna göre iki doz Pfizer, Moderna ya da AstraZeneca aşısı vurulanlar, başvurmaları halinde aynı marka aşıyı olabilecekler.

Üçüncü doz aşının başlangıç tarihi ve uygulamanın kapsamına yönelik detayların daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.

Bakan Koca duyurdu: 3 doz aşı daha etkili! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hastalığa yakalanma oranında, hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Polonya'da koronavirüs aşısının 3. dozu onaylandı Polonya'da Bilim Kurulu, korona virüs (Covid-19) aşısının 3. dozu için onay verirken, 3. dozun sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlara uygulanacağı duyuruldu.

3. doz aşı ile ilgili önemli gelişme ​Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, hastane personelinin 3. doz aşısını Coronavac olarak yaptıranlarda aşıdan en az 7 gün sonra antikor düzeyinin 7,5 kat arttığını, Biontech olarak yaptıranlarda ise 106 kat arttığı tespit edildiğini açıkladı. DEÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç ise çalışmanın önemine değinerek, “Sağlık çalışanlarda ve belli bir yaş gurubunda 2 doz Sinovac aşısından sonra bir doz Mrna aşısı yapılan bir grup var. Bununla ilgili sonuçlar bilinmiyor. Bütün dünyada bilinmiyor. Türkiye’de de bu konuda başlayan çalışmalar var ama sonucu ilk açıklayan biziz" dedi.