Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Connecticut Üniversitesi'nden oluşan bir ekip, üç "İçeriğin", tatlı su ekosistemlerinin iyileşmesini "Belki de milyonlarca yıldır" engelleyen mikroskobik algler ve fotosentez yapan bakterilerde artışa yol açtığını buldu. Bunun nedeni ise çiçeklerin serbest oksijeni tüketmesi ve tipik olarak bitki örtüsünü, toprağı ve vahşi yaşamı besleyecek olan suya toksinleri salması olarak gösterildi.

YENİLENMESİ ENGELLEYEN 3 İÇERİK BULUNDU

ABD’de Connecticut Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, mikroskobik algler ve fotosentez yapan bakterilerin artmasına neden olan ve tatlı su ekosistemlerinin belki de milyonlarca yıl boyunca kendini yenilemesini engelleyen 3 içeriği buldu. Bu içerikler temiz oksijenin azalmasına ve bitki örtüsünün, toprağın ve yaban hayatına yayılan toksinlerin suda yayılmasına yol açtı. Araştırmacılar, bu koşullarla günümüz arasında bazı paralellikler bulunduğunu söyledi.

EN BÜYÜK ETKEN KÜRESEL ISINMA

Yerbilimleri departmanı başkanı Tracy Frank ise, göllerde ve sığ denizel ortamlarda toksik alg patlamalarına daha fazla rastladıklarını, bunun da sıcaklık yükselmelerinin ve bitki topluluklarındaki değişimin tatlı sudaki besinlerdeki azalmaya neden olduğunu belirtti. Permiyen dönemdeki kitlesel yokoluşun ya da diğer adıyla ‘’Büyük Ölüm’’ün gezegendeki her on türden 9’unun ölümüne yol açtığı araştırmalarla ortaya konmuştu.

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, volkanik patlamaların sera gazı etkisinin ortaya çıkmasına ve sıcaklıklarda çok fazla artışa neden olduğu aktarıldı. Bu durum, ormanların tahrip olmasına ve toprağın beslenemeyip devasa toksik patlamalara yol açan zararlı mikropların burada çoğalmasına neden oldu.

“ARALARINDA BENZERLİK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Ekip bu sonuca, Sidney Avustralya’daki fosiller, dip tortusu, kayaların kimyasal kayıtlarına bakarak ulaştı. Sıcaklık artışına bağlı olarak kitlesel yokoluşların fosillerini karşılaştıran araştırmacılar, fazlasıyla benzer fosillerle karşılaştılar. Frank, ‘’Volkanik patlamaların geçmişte karbondioksitin kaynağı olduğunu biliyoruz ama bugün şahit olunan insan kaynaklı karbondioksit salınımı oranıyla benzerlikler olduğunu görüyoruz.’’diye konuştu.

Bu yılki Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporunda, insanların iklim değişimine ve sıcaklığı seven mikropların yayılmasını sağlayacak koşullara yol açmasının tartışılmaz olduğu belirtildi. Çoğunlukla tarımsal faaliyetler ve ormanların yok edilmesiyle su kirliliğinin artmasının, toksik patlamalara neden olduğu hatırlatıldı.

Küresel ısınma, ABD'nin kışlarını sertleştiriyor Küresel ısınma üzerine yapılan bir araştırmada, ABD’nin bazı bölgelerinde kış mevsiminin daha sert yaşanmasının Kuzey Kutbu’ndaki ısınma ile bağlantılı olduğu ortaya konuldu.

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