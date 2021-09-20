ABD yönetimi, ülkeye girişlerde koronavirüs tedbirlerini artırıyor. ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu getiriliyor.

Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden yönetiminin uluslararası seyahatte Covid-19 önlemlerine ilişkin bugün yeni politikalarını açıklayacağını bildirerek, Covid-19'a karşı 'tam aşılı olma' zorunluluğu getirileceğini kaydetti.

Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu bugün ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

ABD'den kritik 3. doz kararı: Yalnızca yaşlılara tavsiye edildi ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi bünyesinde düzenlenen bir panelde koronavirüs salgınına karşı BioNTech aşısının üçüncü dozunun sadece yaşlılara uygulanması tavsiye edildi.

ABD hastaneye yatışlara karşı en etkili Covid-19 aşısını açıkladı ABD'de yapılan bir araştırmada, koronavirüs sebebi ile hastaneye yatışlara karşı en etkili aşının Moderna olduğu gözler önüne serildi.