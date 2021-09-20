Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekya, mart ayında Polonya'daki Turow linyit madeninin topraklarındaki yeraltı su seviyesini düşürdüğü ve havasını kirlettiğini iddia etti. Çekya, bu durumu Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı'na (AAD) şikâyet etti. Başvuruyu ele alan AAD, mayıs ayında Çekya'nın kaygılarını yerinde buldu ve Polonya'nın söz konusu madendeki faaliyetlerini dosya esastan görüşülünceye kadar derhal askıya almasına karar verdi. Ancak Polonya bunu dikkate almadı. Divan da karara uymadığı gerekçesiyle Polonya'ya günlük 500 bin avro para cezası uygulanmasına hükmetti.

"TEK BİR CENT VERMEYİZ"

Bu karar sonrası Polonyalı muhalefet partileri, hükûmeti uzlaşma için yeterince çaba göstermemekle suçladı. Polonya Adalet Bakan Yardımcısı Marcin Romanowski ise Avrupa Komisyonu'nun tek bir cent bile alamayacağını söyledi. Romanowski "Polonya madeni bir gün içinde kapatmayarak vatandaşlarını enerjisiz bırakmadı. Bu şantaj bile değil, bu adli soygun ve güpegündüz hırsızlık. Tek cent bile alamayacaksınız" dedi.

"AYNI BÖLGEDE ALMAN VE ÇEK MANDELERİ DE VAR"

Öte yandan, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki daha önce "Bütün gücümle altını çizmek isterim ki Adalet Divanı'nda biri böyle karar aldı diye Polonyalı ailelerin hayatını ve sağlığını riske atmayacağız" açıklamasında bulunmuştu. Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Direktörü Pawel Soloch de söz konusu madenden elde edilen kömürle ülkedeki enerji üretiminin yüzde 8'inin karşılandığını ifade ederek “Enerji üretimimizin yüzde 8'ini bir gün içinde devre dışı bırakmayı tahayyül etmek zor. Öte yandan Turow madeni çevresinde faaliyet gösteren 9 adet Alman ve Çek linyit madeni var" ifadelerini kullanmıştı.

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